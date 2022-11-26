Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

GAZİANTEP - Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırısının gerçekleştirildiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde okullar 2 gün daha tatil edildi.

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi. Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından ilçede eğitime 1 hafta boyunca okullar tatil edilirken, roketin düştüğü Kocatepe ilkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.