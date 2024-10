Rojin Kabaiş Arama Çalışmaları 81 İlde Devam Ediyor

Van Valisi Ozan Balcı, 12 gün önce kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının 81 ilde devam ettiğini belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 12 gün geçti. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber alınamazken hem Van Gölü'nde hem de karada aramalar devam ediyor.

Olay yerinde devam eden çalışmaları yerinde gezen Van Valisi Ozan Balcı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de babasıyla beraber okumak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin yurduna geldiğini ifade eden vali Balcı, "Rojin, 25 Eylül'de giriş yapıyor. 25 ve 26 Eylül'de kalıyor. 27 Eylül Cuma'da akşam çıkıyor. Yani geldikten sonra 3 gün sonra bu sahilde gezerken cep telefonuyla kulaklığı bulunuyor. Saat 12.00 civarında yurt görevleri haberdar ediliyor. Oradan da emniyet müdürlüğüne kayıp şahıs ilanı veriliyor. O günden itibaren emniyet müdürlüğümüz, jandarma, sahil güvenlik ve üniversiteyle beraber yoğun bir şekilde eldeki bütün iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Sadece sahilde yapmıyoruz arama taramayı. Kampüs içerisinde, çevre köylerde, hatta tüm 81 il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına da kızımızın kimlik bilgileri verildi" dedi.

En son Rojin'in kameralara yansıdığı Van Gölü sahilinde aramaların yoğun olarak sürdüğünü belirten Vali Balcı, "Burada cep telefonu ile kulaklığı bulunduğu için emniyet, jandarma birimlerimiz, sahil güvenlik birimimiz, AFAD ve üniversitesi ile beraber yoğun bir şekilde aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bütün izleri, bulguları, emareleri ve delilleri çok titiz bir şekilde değerlendiriyoruz. İşte helikopterlerimiz sürekli tarıyor. Gölde kaybolma ihtimalle güvenliğimizin botları yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha dip taramalar yapmak için Çanakkale'den Sonar cihazı getirdik. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dalgıçlarımız çalışıyor. Şehirdeki bütün kameralarımız inceleniyor. Umarım en kısa zamanda kızımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Rojin'i arama çalışmalarımız 81 ilde devam ediyor"

Arama çalışmalarının her yerde yürütüldüğüne vurgu yapan Vali Balcı, "Rojin'i her yerde arıyoruz. Sadece gölde değil her yerde arıyoruz. Hatta Van'da değil 81 il emniyet müdürlüğüne, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri zaten verildi. Elimizdeki bütün izleri, bulguları, emareleri, olabilecek nitelikteki her şeyi de değerlendiriyoruz. Onun dışında itibar etmemek lazım. Bizim amacımız da bir an önce bulmak. Bütün birimlerimiz bu kızımızın bulmaya çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarını kızımızı bulmak için kullanıyoruz. Umarım bir an önce kavuşuruz" diye konuştu. - VAN