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Rögara düşen köpek kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Rögara düşen köpek kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde rögara düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde rögara düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Rögara köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu köpek düştüğü yerden çıkarıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler

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