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Rögara Düşen İki Küçükbaş Hayvan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rögara Düşen İki Küçükbaş Hayvan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan bir rögara düşen iki küçükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, rögardan küçükbaş hayvan seslerinin geldiğini fark etti. 2 küçükbaş hayvanın olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögara halatlarla girdi. İtfaiye eri tarafından halatlara bağlanan küçükbaş hayvanlar, çıkartıldı. Hayvanların sahipleri aranıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İnegöl bursa

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