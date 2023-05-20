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Rögar kapağına takılan otomobilin hava yastıkları patladı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Rögar kapağına takılan otomobilin hava yastıkları patladı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol çalışması yapılan sokak üzerinden seyir halinde olan otomobilin rögar kapağına takılması neticesinde hava yastıkları patladı.

Rögar kapağına takılan otomobilin hava yastıkları patladı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol çalışması yapılan sokak üzerinden seyir halinde olan otomobilin rögar kapağına takılması neticesinde hava yastıkları patladı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 619/2 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapılan sokaktan geçen 41 L 3672 Hyundai marka otomobil sürücüsü, rögar kapağın üstünden geçmesi neticesinde hava yastıkları patladı. Patlamanın şiddetiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğeri hastaneye gitmek istememesi üzerine olay yerinde müdahalesi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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