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Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 228 bin lira değerinde rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 228 bin lira değerinde rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli mahallelerden 45 adet rögar kapağı ve 16 mazgalın çalınması üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 228 bin lira değerindeki rögar kapakları ve mazgalları çaldıklarını belirlediği Ramazan B. (26) ve Ahmet K'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - ADANA

Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

Rögar kapağı hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Haberler

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