Rize Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Haberler

Rize Valiliği, Vali Kemal Çeber'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde; bazı art niyetli kişi veya kişilerin Rize Valiliği ve hatta bizzat Rize Valisi Kemal Çeber ismini kullanarak, İlimizde faaliyet gösteren esnaflar ile Rize dışındaki hayırseverlerimizin iyi niyet duyguları istismar ederek, çeşitli bahanelerle bağış adı altında yardım talebinde bulunduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Sayın Valimizin şahsı veya hiçbir devlet kurumu ya da görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması mümkün değildir. Bu itibarla; başta Valimiz Kemal Çeber olmak üzere vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında görüşülen esnaf ve vatandaşlarımız yardım talep eden kişilere itibar etmemelidir. Esnaflarımız ve vatandaşımız böyle bir durumla karşılaştığı takdirde hiç vakit kaybetmeksizin, Valiliğimize veya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmaları ve kesinlikle herhangi bir ödeme yapmamaları önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa