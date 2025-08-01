Rize'nin Pazar İlçesinde Yangın Çıktı

Rize'nin Pazar İlçesinde Yangın Çıktı
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Rize'nin Pazar ilçesindeki bir depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde depo olarak kullanılan işletmede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi, Atatürk Caddesi, Deremen Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında bulunan özel bir işletmeye ait depoda sebebi henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine Kaçkar Bölge İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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