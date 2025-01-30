Rize'nin Pazar İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Rize'nin Pazar ilçesindeki Irmak köyü yakınlarında başlayan örtü yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü Durallar Orman mevkiinde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edilirken, ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık sıçrarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - RİZE