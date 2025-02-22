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Rize'nin Pazar İlçesinde Eşi Tarafından Bulunan Adam Ölü Bulundu

Rize'nin Pazar İlçesinde Eşi Tarafından Bulunan Adam Ölü Bulundu
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Rize’nin Pazar ilçesinde, eşi tarafından ulaşamayan bir adamın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Olay, Aktaş Köyü'nde meydana geldi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, Yıldız’ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesi için köy yolunun açıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde eşinin arayıp ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu.

Olay ilçeye bağlı Aktaş Köyü'nde meydana geldi. Uzun süre eşi Şaban Ali Yıldız'a (59) ulaşamayan karısı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine Yıldız her yerde aranmaya başlandı. Yıldız'ın köyündeki evine bakan ekipler, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlediği. Olay üzerine bölgede gerçekleşecek savcı incelemesi nedeniyle Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar nedeniyle kapalı olan köy yolu gece saatlerinde açıldı. Savcı incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi Rize Adli Tıp Morgu'na getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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