Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı - Haberler

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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

HEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan ilçeye bağlı bağlı Levent köyünde bu sabah saat 07.30 sırlarında meydana geldi. Hemşin-Pazar karayolu kaya düşmesi sonucu yol kapandı. İki ilçeyi birbirine bağlayan yol Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı. - RİZE

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toprak Kayması, Hemşin, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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