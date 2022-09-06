Rize haberleri! Rize'de refüje çarpan kamyonet takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Rize haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Balıkçı köyünde saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez'den Pazar istikametine hareket halinde olan E.H idaresindeki 53 AAB 903 plakalı Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan aracın içerisinden çıkarılan otomobil sürücüsü E.H ve yolcu konumunda bulunan Y.B'nin olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Trafik ekipleri yolda önlem alırken, otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Rize 3. Sayfa Haberler

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