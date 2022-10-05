Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberi | Rize'de sigara ve alkol kaçakçılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

3. Sayfa Haberleri

Rize haberi | Rize'de sigara ve alkol kaçakçılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Rize 3. sayfa haberine göre Rize'de 2 yabancı uyruklu şahsın durdurulan aracında yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve alkol yakalandı.

Rize'de 2 yabancı uyruklu şahsın durdurulan aracında yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve alkol yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe bağlı ekiplerce il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu iki şahsın aracında bulunan valiz ve çantalarında yapılan aramada bin 65 adet gümrük kaçağı sigara ve 25 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Yabancı uyruklu iki şahıs, sigara ve alkol kaçakçılığı suçundan yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title