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Rize haber: Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Rize haber: Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Rize gelişmesine göre Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 adet şarjör ve 130 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Emniyet Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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