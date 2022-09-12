Rize haber: Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Rize gelişmesine göre Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kişi silah kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 adet şarjör ve 130 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - RİZE