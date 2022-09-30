Rize haber... Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Rize 3. sayfa haberi... Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Rize'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Derepazarı ilçesinde şüpheli 1 şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 55 adet silah yapımında kullanılan parça ve 44 adet fişek ele geçirildi. İkametinde arama yapılan şahıs ise gözaltına alındı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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