Rize'deki trafik kazasında yaralanan şahıs 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, 60 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 29 Ekim 2024 tarihinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Pazarlık Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelmiş, Pazar istikametinden Ardeşen istikametine giden Tolga K. yönetimindeki 08 ABK 054 plakalı tomruk yüklü kamyon ile yan yoldan gelen Nedim A. kontrolündeki 53 HN 792 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpışmıştı. Kazada yaralanan sürücüler Tolga K. ile Nedim A. ve araçlarda bulunan Mevlana Nuray olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilk önce Kaçkar Devlet Hastanesine, ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kazanın ardından 60 gündür RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşam mücadelesi veren Mevlana Nuray hayatını kaybetti. - RİZE