Üye Girişi
Haberler

Rize'deki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelan anı kamerada

Toprak binanın arkasından girdi, önünden çıktı

RİZE - Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı heyelan güvenlik kameralarına yansıdı.

Çayeli Merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 06.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte oturan Yakup Bayraktar'ın bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı. Heyelan çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın arkasından giren balçık ve suyun binanın ön kısmından çıkması anbean görüntülere yansıdı.

Rize'deki Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.