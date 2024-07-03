Rize'de yüzme havuzunda zehirlenme şüphesiyle 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Rize'de yüzme havuzunda yüzen 3 çocuk zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, çocukların havuzda olduğu sırada havalandırmanın arıza yapması nedeniyle D.D. (7), N.D.B. (8), E.S.D. (7) isimli 3 çocuk fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı. Çocuklar olay yerine gelen acil sağlık ekipleri çocuklara yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Klordan zehirlendikleri düşünülerek tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta çalışma başlatıldı. - RİZE