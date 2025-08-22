Rize'de yük asansörüne sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Engindere Mahallesi'ndeki Rize Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (33) yük asansörüne sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen H.G.'nin cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE