Rize'de Yük Asansörüne Sıkışan Şahıs Hayatını Kaybetti

Rize'de Yük Asansörüne Sıkışan Şahıs Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Engindere Mahallesi'nde bir kişi yük asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, cansız bedeni çıkardı ve inceleme başlatıldı.

Rize'de yük asansörüne sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Engindere Mahallesi'ndeki Rize Gıda Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (33) yük asansörüne sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen H.G.'nin cansız bedeni, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Transferde müjdeyi verdi: Galatasaray ile anlaştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.