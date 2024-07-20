Rize'de Yaya Geçidinde Otomobil Kazası

Rize'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Pazar caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 25 ADK 427 plakalı araç, Pazar caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçen Ş.T. isimli kadına çarptı. Çarpan aracın üstünde kalan kadın bir süre sonra yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - RİZE