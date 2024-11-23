Rize'de Vinç Arızası: Mahsur Kalan İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Rize'de yüksek katlı binada çalışma yapan vincin sepetinde kalan vatandaş, vinç arıza yapınca itfaiye ekiplerinin merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi 4 No.'lu çıkmaz sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın 10. katında dış cephede çalışma yapan işçi, vincin arıza yapması nedeniyle olduğu yerde sepetin içerisinde mahsur kaldı. Sepetin aşağıya inmemesi nedeniyle itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sepette mahsur kalan işçiyi merdiven ile bulunduğu bölgeden kurtardı. - RİZE