Üye Girişi
Haberler

Rize'de Vinç Arızası: Mahsur Kalan İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Rize'de Vinç Arızası: Mahsur Kalan İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Bağdatlı Mahallesi'nde, yüksek katlı bir binada çalışan işçi, vincin arıza yapması sonucu sepetinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven kullanarak işçiyi kurtardı.

Rize'de yüksek katlı binada çalışma yapan vincin sepetinde kalan vatandaş, vinç arıza yapınca itfaiye ekiplerinin merdiveni ile kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesi 4 No.'lu çıkmaz sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı bir binanın 10. katında dış cephede çalışma yapan işçi, vincin arıza yapması nedeniyle olduğu yerde sepetin içerisinde mahsur kaldı. Sepetin aşağıya inmemesi nedeniyle itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sepette mahsur kalan işçiyi merdiven ile bulunduğu bölgeden kurtardı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul

 Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.