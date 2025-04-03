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Rize'de Vatandaşlar Fırtına Deresi'ndeki Domuzu Kurtarmaya Çalıştı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir domuz, Fırtına Deresi'ne düşerek akıntı ile mücadele etti. Vatandaşlar domuzu kurtarmak için bağırarak yardım etmeye çalıştı. Domuz, akıntısız bir alana sığınarak kıyıya ulaştı.

Dereye düşen domuzu bağırarak karaya çıkarmaya çalıştılar

RİZE - Rize'de Fırtına Deresi'ne düşen domuz akıntıda mücadele verdi, vatandaşlar bağırarak domuzu kurtarmaya çalıştı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yetişkin domuz dere kıyısında gezerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Cep telefonlarıyla vatandaşların kaydetmeye çalıştığı domuz, kayanın üzerinden ayağı kayarak Fırtına Deresi'ne düştü. Bahar mevsiminin gelmesiyle Kaçkar Dağları'nda eriyen karlar nedeniyle debisi yüksek dereden çıkmaya çalışan domuz bir süre akıntıyla mücadele etti. Kayanın üzerine çıkma çabaları sonuç vermeyen domuz yeniden dereye düşerek biraz daha sürüklendi. O esnada vatandaşlar ise bağırarak domuza yol göstermeye çalıştı. Derenin kenarında akıntısız bir yere sığınabilen domuz sonrasında kıyıya çıkarak gözlerden kayboldu.

O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'de Vatandaşlar Fırtına Deresi'ndeki Domuzu Kurtarmaya Çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMİL KUS - 3.Sayfa
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