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Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, silah ve para da ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, iki şüphelinin evlerinde 437,82 gram sentetik uyuşturucu, 17,14 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, 1 tüfek, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirdi.

Zanlılardan S.D. hakimlikçe tutuklandı, H.T. ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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