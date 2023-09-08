Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, silah ve para da ele geçirildi.