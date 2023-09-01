Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 66 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.