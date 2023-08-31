Haberler

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 213 gram bonzai ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ekipler, arama yaptıkları 2 kişinin üzerinde 213 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Rize Operasyon 3. Sayfa Haberler

title