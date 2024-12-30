Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Rize genelinde yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonlarda Rize'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve grupların ikamet, üst ve araçlarında arama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen aramalarda 551,98 gram sentetik kannabinoid maddesi, 131,77 gram skunk maddesi, 34,6 gram kubar esrar, 2,83 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet uyuşturucu madde öğütücü, 1 paket çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdının yanı sıra 2 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'isi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE