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Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 11 Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 11 Tutuklama
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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şahıstan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik kannabinoid, metamfetamin ve bonzai bulunuyor.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şahıstan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çayeli ve Güneysu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan armalarda 104,4 gram sentetik kannobinoid, 36,05 gram metamfetamin, yaklaşık 2 kilogram bonzai üretebilecek 19,83 gram sentetik kannobinoid, 2,76 gram skunk, 1,9 gram esrar, 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 6'sı adli kontrolle serbest kalırken 11'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi, 3 zanlının ise işlemleri devam ediyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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