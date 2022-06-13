Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize'nin İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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