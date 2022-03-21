Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

RİZE (İHA) - Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli köyünde M.A. isimli şahsın ikametinde ve çay alım yerinde arama yapıldı. Atak ve Ölçer adlı hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda 124 gram kubar esrar maddesi, 2 adet plastik esrar maddesi kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Smith Wesson marka tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 5 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. İkametinde arama yapılan M.A. gözaltına alındı. - RİZE

Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Silah, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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