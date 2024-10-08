Rize'de Uyuşturucu Operasyonları: 210 Gözaltı, 13 Tutuklama
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında son 4 ayda 198 operasyon yapıldı. Bu süreçte 210 şüpheli gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında kenevir, esrar ve sentetik haplar bulunuyor.
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 4 ayda toplamda 210 şüpheli gözaltına alınırken 13 şahıs tutuklandı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haziran-Eylül ayları arasında toplamda uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde toplamda 198 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonlar neticesinde bin 923 kök kenevir, 511 gram kenevir tohumu, 41 bin 935 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 4 bin 026) gram bonzai, 27,85 gram AME, 50 adet sentetik hapın yanısıra 5 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gerçekleşen operasyonlarda ayrıca 1 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 238 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gerçekleşen 198 operasyonda toplamda 210 şüpheli gözaltına alınırken 13 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE