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Rize'de Trafik Kazası: 2 Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Rize'de Trafik Kazası: 2 Araç Takla Attı, 2 Yaralı
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Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç takla atarken, sürücüleri yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç takla attı. 2 sürücünün yaralandığı kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bugün 08.58 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin istikametinden Rize istikametine seyir eden B.E. idaresindeki 34 AAH 93 plakalı araç ile M.G. idaresindeki 53 ACA 807 plakalı araç çarpışarak orta refüje çıktı. Aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçen araçların sürücüleri yaralandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücülerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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