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Rize'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İsmail Terzi hayatını kaybetti. Kazada motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki taş bariyerlere çarptıktan sonra bir araca vurdu. Ağır yaralanan Terzi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Rize merkez Tophane Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Terzi yönetiminde ki 06 ZR 767 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki taş bariyerlere ardından F. D. kontrolündeki 53 AS 958 plakalı araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan İsmail Terzi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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