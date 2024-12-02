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Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Rize'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Kaza Eminettin Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan karşıya geçmek isteyen Muhammet Yazıcıoğlu ve Temel Topçu'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Yazıcıoğlu ve Temel Topçu burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yazıcıoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Temel Topçu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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