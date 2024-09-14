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Rize'de Teleferikten Düşen Çay Müstahsili Yaralandı

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Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel bir teleferikten düşen kadın çay müstahsili, ağır yaralandı. Y.B. isimli kadının ayağı kırıldı ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Rize'de bindiği ilkel teleferikten düşerek yaralanan çay müstahsili, elde metrelerce taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Akmescit köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Çay taşımak için kullanılan ilkel teleferike binen çay müstahsili Y.B. isimli kadın, teleferiğin hareketini sağlayan sırma telinin koptuğunu fark edince hızlı bir şekilde çarpmamak için bindiği yük konulan sandık kısmından atladı. Düştüğü yerde ayağı kırılan Y.B. hareket edemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sedyeye bağlanan yaralı kadın, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından elde metrelerce taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Y.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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