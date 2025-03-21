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Rize'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Rize'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Rize'de meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Rize'de meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize Veliköyspor Teknik Direktörü Yasin Çelik sevk ve idaresindeki otomobil sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Çelik sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çelik'in kaburgasında kırık olduğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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