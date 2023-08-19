Rize'de sokakta yürüyen bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Ağustos'ta Ekrem Orhon Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada Selim B'yi otomobilden silahla ateş ederek öldürenleri yakalamak için çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, şüpheli F.P. ile V.K'yi saklandıkları adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.