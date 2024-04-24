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Rize'de silahlı kavga: Bir kişi öldü

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Rize'nin Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde yaşanan olayda, bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Rize'de bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre C.K. (21), 2 gün önce Orhan Kork ile bir düğünde tartışma yaşadı. Tekrardan karşı karşıya gelen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından C.K., belinden çıkarttığı silahla Kork'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Kork, 7 yerinden kurşun yarası aldı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacak, kasık ve karın bölgesinden yaralanan Kork'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kork'u vuran C.K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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