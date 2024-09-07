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Rize'de seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

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Rize'nin Camiönü Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Rize'de seyir halindeyken alev alan bir araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Camiönü Mahallesi'nde saat 18.00 sırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürme çalışmalarını başlattı. Ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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