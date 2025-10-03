Haberler

Rize'de Seyir Halindeki Kamyonun Yükü Geri Kayarak Facianın Eşiğinden Döndü

Rize'de Seyir Halindeki Kamyonun Yükü Geri Kayarak Facianın Eşiğinden Döndü
Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonun yükü geriye doğru kayarak ön tekerleklerinin havaya kalkmasına neden oldu. Sürücünün soğukkanlılığı ve çevredeki araçların durumu, büyük bir kazayı önledi.

Rize'de seyir halindeki kamyonun kasasındaki yükler geriye doğru kayınca kamyonun ön tekerlekleri yerden kesildi.

Olay Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre demir ve çeşitli uzun metallerle yüklü bir kamyon, yokuş çıkarken yükü geriye doğru kaydı. Kayma sonucu ön tekerlekleri aniden havaya kalkan aracın arkası yere oturdu. Olayı gören mahalle sakinleri kısa süreli büyük bir panik yaşarken, sürücünün soğukkanlılığı ve ani manevrasının yanı sıra kamyonun arkasında takip mesafesinin altında bir araç olmaması faciayı önledi. Ardından bölgeye çağrılan forklift yardımı ile yük kaldırılırken, kamyon daha güvenli bir bölgeye seyir ettirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
