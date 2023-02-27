Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Rize'de şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın şoförü yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın şoförü yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Çarşıbaşı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EYP 787 plakalı aracın sürücüsü M.Y. (73), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hiç gecikmeden olayı 112 acil çağrı servisine ihbarda bulundu. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ters dönen aracın içerisinde çıkartılan vatandaş sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin yapmasının ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şarampole yuvarlanan araç ise olay yerine gelen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşıbaşı Çayeli Rize 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title