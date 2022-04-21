Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuRİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahibinden kaçan at karayoluna çıkıp 4 nala koşmaya başlayınca sürücülere zor anlar yaşattı.

Rize'de sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştu

RİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahibinden kaçan at karayoluna çıkıp 4 nala koşmaya başlayınca sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde seyir eden bir araçta bulunan şahıs, yolda 4 nala koşan eğerli atı görünce o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sahibinden kaçarak karayolunda koşmaya başlayan at yolda seyreden araç sürücüleri için zaman zaman tehlike oluştururken, trafikte önlerinde bir anda atın çıktığını gören sürücüler zor anlar yaşadı. At ile karşı karşıya gelen sürücüler ata çarpmamak için yoldan çıkmak zorunda kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title