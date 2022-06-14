Rize'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Haberler

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Rize'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Olay, İkizdere ilçesi Ballıköy köyüne giden Anzer Grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle menfez taşkını meydana geldi. Yaşanan taşkın nedeniyle kapanan yol vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu açabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kapanan yol tekrardan trafiğe açılırken çamurda kalan araçlar da kurtarıldı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İkizdere Rize su 3. Sayfa Haberler

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