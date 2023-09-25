Rize'de Polis Kılığına Girerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Rize'de kendilerini polis olarak tanıtan şahısların bir kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Rize'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İyidere Emniyet Amirliğine başvuran kişi, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, "Adınız terör örgütüne karıştı" iddiasıyla ziynet eşyalarını ve parasını aldığı yönünde şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 348 bin 400 lira değerindeki altın ziynet eşyası ile 5 bin lira sahibine teslim edildi.