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Rize'de Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'de meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza dün İslampaşa Mahallesinde saat 23.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 AAJ 444 plakalı otomobilin sürücüsü Bilal T., Lale Sokak üzerinden merkez istikametine seyir halinde ilerlediği esnada Yeşilçay Yurt Müdürlüğü yanındaki virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 15 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içerisinde yaralanan Coşkun S., Elifnur K., Fatma Nisa G. ve Bilal T.'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Sürücü Bilal T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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