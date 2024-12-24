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Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Rize'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Rize Merkez Bozkale köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. (78) idaresindeki 53 DY 794 plakalı kamyonet Bozkale köyü istikametinden gelerek Karadeniz Sahil Yolu üzerinden girmek istedi. Bu esnada Rize istikametinden Artvin istikametine sol şerit üzerinde seyir halinde bulunan sürücü M.Y. (29) idaresindeki 53 ADG 368 plakalı otomobil kamyonete sol ön çaprazdan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. (70) ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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