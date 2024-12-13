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Rize'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Taha Cebir, hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de karşı yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Rize yönüne gelen Taha Cebir yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Taha Cebir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cebir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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