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Rize'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rize'de meydana gelen motosiklet ile otomobil arasındaki kazada, motosiklet sürücüsü Taha Cebir hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında Mermerdelen Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde, Trabzon'dan Rize yönüne gelen Taha Cebir yönetimindeki 53 ADH 027 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taha Cebir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rize istikametinden Trabzon istikametine doğru giden Recep D. idaresindeki 53 DA 102 plakalı otomobil sol tarafta olan yola girmek istedi. Bu esnada karşı şeritten gelen 53 ADH 027 plakalı motosiklet sürücüsü Taha Cebir frene bastı. Ancak zeminin şiddetli yağışlar nedeniyle kaygan olmasından dolayı durmakta güçlük çeken Cebir otomobilin sağ çaprazına vurarak durabildi. O anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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