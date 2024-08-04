Rize'de meydana gelen kazada 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Çayeli ilçesi İncesu köyü Marbudam Yaylası mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilmeyen aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada Ferdane Balcı ve Havva Balcı olay yerinde hayatını kaybederken Hüseyin Balcı, Taner Balcı ve Mutsafa Balcı yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - RİZE