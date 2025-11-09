Rize'de Mevlit Yemeğinden 94 Kişi Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

Rize İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 15-20 kişinin taburcu edildiğini, diğer vatandaşların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Olay, merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın evinde çocuğu için düzenlediği mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.

Olayın ardından İl Sağlık müdürü Gökhan Demiral hastanede müşahede altında bulunan vatandaşları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"Genel olarak toparlanma eylimlerindeler"

İl Sağlık Müdürü Demiral, "Bugün akşam saatlerinde ilimizin Muradiye beldesinde bir ailemizin verdiği mevlit ikramında sunulan yemekten kaynaklandığını düşündüğümüz 94 vatandaşımızda gıda zehirlenmesi yaşadık. Halihazırda hastanelerimizde 94 kişi bulunuyor. Kusma, ishal ve mide bulantıları devam ediyor. Genel olarak toparlanma eğilimindeler. Bu tür gıda zehirlenmelerinde ilerleyen saatler önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla 200 kişilik bir yemekti. Biz de yaptığınız teşhislerde bunun önlemini alıyoruz. Bu akşam da sahadayız. Gıda zehirlenmelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Bu tür gıdaların çok uzun süre dışarıda bekletilmemesi gerekiyor. Burada sebep tam olarak bilinmiyor. Trabzon'da bulunan gıda laboratuvarına numuneler incelemeye gönderildi. Ayrıca yemeği veren ailemiz de bu durumdan ötürü üzgün haldeler. Şu an 94 kişiden 15-20 kişiyi taburcu ettik. Diğer vatandaşlarımızın takipleri devam ediyor. Devam eden bir durum olursa vatandaşlarımızın yatışını vereceğiz" dedi. - RİZE