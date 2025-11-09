Haberler

Rize'de Mevlit Yemeğinden 94 Kişi Gıda Zehirlenmesi Geçirdi

Rize'de Mevlit Yemeğinden 94 Kişi Gıda Zehirlenmesi Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Muradiye beldesinde bir mevlit yemeğinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi olayında 94 kişi hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, tedavi altında bulunanlardan 15-20 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Rize İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, mevlit yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 15-20 kişinin taburcu edildiğini, diğer vatandaşların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Olay, merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın evinde çocuğu için düzenlediği mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 94 kişi tavuktan zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleriyle ildeki hastanelere başvuran vatandaşlar tedavi altına alındı. Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numuneler alınarak, inceleme başlatıldı.

Olayın ardından İl Sağlık müdürü Gökhan Demiral hastanede müşahede altında bulunan vatandaşları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"Genel olarak toparlanma eylimlerindeler"

İl Sağlık Müdürü Demiral, "Bugün akşam saatlerinde ilimizin Muradiye beldesinde bir ailemizin verdiği mevlit ikramında sunulan yemekten kaynaklandığını düşündüğümüz 94 vatandaşımızda gıda zehirlenmesi yaşadık. Halihazırda hastanelerimizde 94 kişi bulunuyor. Kusma, ishal ve mide bulantıları devam ediyor. Genel olarak toparlanma eğilimindeler. Bu tür gıda zehirlenmelerinde ilerleyen saatler önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla 200 kişilik bir yemekti. Biz de yaptığınız teşhislerde bunun önlemini alıyoruz. Bu akşam da sahadayız. Gıda zehirlenmelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Bu tür gıdaların çok uzun süre dışarıda bekletilmemesi gerekiyor. Burada sebep tam olarak bilinmiyor. Trabzon'da bulunan gıda laboratuvarına numuneler incelemeye gönderildi. Ayrıca yemeği veren ailemiz de bu durumdan ötürü üzgün haldeler. Şu an 94 kişiden 15-20 kişiyi taburcu ettik. Diğer vatandaşlarımızın takipleri devam ediyor. Devam eden bir durum olursa vatandaşlarımızın yatışını vereceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.