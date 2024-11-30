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Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine böyle girdi

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Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine böyle girdi Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine girdi.

Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine böyle girdi

RİZE - Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine girdi. İşletmecinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Yeniköy Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde saat 06.10 sıralarında meydana geldi. Tuncay Mataracı Caddesi'nden aşağıya doğru hızla inen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 FL 993 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meydan Caddesi üzerindeki işletmeye girdi. O esnada sabah namazını bekleyen işletme sahibi Şenol Eyüboğlu çarpmanın etkisiyle masa ile rafların arasına sıkıştı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Eyüboğlu, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Eyüboğlu ve araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağına vida girdiği tespit edilen Eyüboğlu'nun ayağındaki vida Rize Devlet Hastanesi'nde operasyonla çıkarıldı. Yüz travması geçirdiği ve vücudunda kesikler olduğu öğrenilen ve henüz kimliği açıklanmayan sürücü ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı ise işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Masada oturarak namazı bekleyen Eyüboğlu'nun işletmesine camdan giren aracın şoku ile bulunduğu yerden kalkarak telefona sarıldığı görüntülerde yer aldı.

"Dükkanda sanki bir bomba patladı"

Sabah mahallesindeki cami yerine iş yerine yakın bir camiyi namaz için tercih ettiğini, o esnada bir şeyler almak için işletmesine girdiğini dile getiren Şenol Eyüboğlu "Sabah camimizi değişelim dedik. Bir işim vardı dükkanda, bir şey alacaktım oradan. Demek ki Azrail bizi oraya çağırıyordu ama bu sefer de kurtardık. Tam ezanı bekliyordum, hatta o anda ben de dükkanda Kur'an açmıştım. Bir ses duydum ilk, kafamı çevirir çevirmez zaten o sesle dükkanda sanki bir bomba patladı. Çünkü görünen görüntülerde frene falan basmadı arkadaş. Dükkana daldı, verilmiş sadakamız varmış. Şükür bir vida girmişti ayağıma, kaval kemiğinin oraya. Onu aldılar. Kalçamda ağrılar ve ezikler var. Yumuşak doku zedelenmesi diyor doktor. Şu an iyiyiz şükür, evdeyiz" ifadelerini kullandı.

Rize'de kontrolden çıkan hafif ticari araç iş yerine böyle girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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